Президент Ирана отреагировал на сделанные в Саудовской Аравии заявления Трампа

«Я посетил в Мешхеде мать мученика Раиси. Она проживала в простом, обычном доме в довольно скромном районе. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Тегеране: президент страны (Раиси) проживал в обычном доме, в обычном районе. Другие дорогие (мученики служения) также проживали в служебных квартирах, которые были весьма скромными», - сказал президент.

«Антиреволюционные элементы распространяют негативную пропаганду в отношении должностных лиц исламского строя. Нам нет необходимости что-либо говорить в ответ - достаточно просто посетить дома этих дорогих людей и увидеть их условия жизни», - добавил Пезешкиан.

В другой части своего выступления глава государства отреагировал на заявления Трампа, сделанные в Саудовской Аравии.

«Некоторые лица делают такие заявления, что становится стыдно их слышать. Трамп в Саудовской Аравии утверждал, будто они (иранские чиновники) занимаются казнокрадством. Закоренелые воры и террористы планетарного масштаба, грабящие весь мир, обвиняют других в воровстве и терроризме», - отметил Пезешкиан.