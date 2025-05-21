21 мая 2025 г., 14:37
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Новости ID: 85839848
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Президент Ирана отреагировал на сделанные в Саудовской Аравии заявления Трампа

21 мая 2025 г., 14:37
Новости ID: 85839848
Президент Ирана отреагировал на сделанные в Саудовской Аравии заявления Трампа

Тегеран, 21 мая, ИРНА – Скромный и обыденный образ жизни мученика Раиси и других мучеников служения представляет собой решительный и однозначный ответ на беспочвенные утверждения врагов строя. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая в парламенте на церемонии, приуроченной к памяти экс-президента мученика Раиси и мучеников из числа сопровождавших его лиц.

«Я посетил в Мешхеде мать мученика Раиси. Она проживала в простом, обычном доме в довольно скромном районе. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Тегеране: президент страны (Раиси) проживал в обычном доме, в обычном районе. Другие дорогие (мученики служения) также проживали в служебных квартирах, которые были весьма скромными», - сказал президент.

«Антиреволюционные элементы распространяют негативную пропаганду в отношении должностных лиц исламского строя. Нам нет необходимости что-либо говорить в ответ - достаточно просто посетить дома этих дорогих людей и увидеть их условия жизни», - добавил Пезешкиан.

В другой части своего выступления глава государства отреагировал на заявления Трампа, сделанные в Саудовской Аравии.

«Некоторые лица делают такие заявления, что становится стыдно их слышать. Трамп в Саудовской Аравии утверждал, будто они (иранские чиновники) занимаются казнокрадством. Закоренелые воры и террористы планетарного масштаба, грабящие весь мир, обвиняют других в воровстве и терроризме», - отметил Пезешкиан.

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