Цитата представителя МИД об «отмене переговоров» сфабрикована

В то время как некоторые новостные каналы опубликовали эту цитату без указания источника, или без подтверждения с помощью аудио или видеозаписи, или даже без указания первоначального источника новости, расследование ИРНА показывает, что позиция Исламской Республики Иран относительно процесса непрямых переговоров по-прежнему сосредоточена на заявлениях, которые представитель Министерства иностранных дел сделал вечером в понедельник, 18 мая, в ответ на запрос ИРНА.

В связи с этим Эсмаил Багаи сообщил ИРНА: «Окончательное решение о следующем раунде переговоров еще не принято, и Исламская Республика Иран, принимая во внимание противоречивые и постоянно меняющиеся позиции американской стороны, находится в процессе изучения вопроса».

Сегодня утром, во вторник, 19 мая, Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, в ответ на вопрос по этому поводу сказал: «Мы получили предложение относительно следующего раунда непрямых переговоров между Ираном и США, которое находится на рассмотрении».