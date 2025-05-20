Аятолла Хаменеи: Иран не будет ждать чьего-либо разрешения на обогащение урана

Сегодня в Хосейние им. Имама Хомейни состоялась церемония, приуроченная к памяти экс-президента Ирана, мученика Эбрахима Раиси и мучеников из числа сопровождавших его лиц в присутствии лидера Исламской революции.

В ходе церемонии с речью выступил верховный лидер Ирана, основные тезисы которой приведены ниже со ссылкой на официальный сайт его светлости russian.khamenei.ir.

* США настаивают на проведении прямых переговоров для того, чтобы утверждать, мол: я посредством угроз, подкупа и коварства смог усадить Иран за стол прямых переговоров. Мученик Раиси не допустил такого.

* И во время мученика Раиси проводились непрямые переговоры по аналогии нынешних, но безрезультатно. И сейчас мы не думаем, что они будут продуктивными. Мы не знаем, что будет.

* Силу можно использовать для мира и безопасности. Именно поэтому мы каждый день будем наращивать свою мощь, мощь страны.

* Хочу предупредить противоположную сторону: американцы, участвующие в непрямых переговорах, пусть постараются не заниматься пустословием. Их утверждения: "мы не позволим Ирану обогащать уран", это – их глубокое заблуждение.

* Силу можно использовать для мира и безопасности. Именно поэтому мы каждый день будем наращивать свою мощь, мощь страны.