20 мая 2025 г., 14:08
Новости ID: 85838711
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Аракчи: С точки зрения Ирана вопрос обогащения не подлежит обсуждению

20 мая 2025 г., 14:08
Новости ID: 85838711
Аракчи: С точки зрения Ирана вопрос обогащения не подлежит обсуждению

Тегеран, 20 мая, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана заявил, что вопрос об обогащении вообще не является темой, которая подлежит обсуждению.

Министр иностранных дел в кулуарах церемонии памяти аятоллы Раиси в интервью заявил: «То, что мы сейчас наблюдаем, это совершенно неразумные и нелогичные позиции американцев, которые были обнародованы в последние несколько дней».

Аракчи добавил: «Эти позиции получили немедленный ответ Ирана. Вопрос обогащения вообще не является темой, которая, с нашей точки зрения, подлежит обсуждению. Я дал четкий ответ в последние несколько дней, и сегодня Верховный лидер также полностью прояснил ситуацию».

Министр иностранных дел отметил: «Мы вступили в переговоры для защиты наших принципов и позиций, которые обеспечивают права иранского народа, и ни в коем случае не откажемся от этих прав».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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