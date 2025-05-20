Аракчи: С точки зрения Ирана вопрос обогащения не подлежит обсуждению

Министр иностранных дел в кулуарах церемонии памяти аятоллы Раиси в интервью заявил: «То, что мы сейчас наблюдаем, это совершенно неразумные и нелогичные позиции американцев, которые были обнародованы в последние несколько дней».

Аракчи добавил: «Эти позиции получили немедленный ответ Ирана. Вопрос обогащения вообще не является темой, которая, с нашей точки зрения, подлежит обсуждению. Я дал четкий ответ в последние несколько дней, и сегодня Верховный лидер также полностью прояснил ситуацию».

Министр иностранных дел отметил: «Мы вступили в переговоры для защиты наших принципов и позиций, которые обеспечивают права иранского народа, и ни в коем случае не откажемся от этих прав».