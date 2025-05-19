Зигзагообразные позиции США мешают переговорам — замглавы МИД Ирана

В интервью агентству ИРНА он подчеркнул, что подобные заявления американской стороны подрывают доверие к переговорам и затрудняют достижение прогресса. «Никто не может с уверенностью сказать, что такие действия не окажут влияния на процесс», — отметил дипломат.

Тахт-Раванчи также подчеркнул важность участия европейских стран в поддержке дипломатического пути. Он сообщил, что Иран с самого начала делился с европейцами всей информацией о ходе диалога с США, включая консультации как на уровне заместителей министров, так и послов. До начала переговоров с американцами были проведены встречи с представителями Европы в Нью-Йорке и Женеве.

Он призвал европейские страны сосредоточить свои усилия на поддержке текущего дипломатического курса и воздержаться от лишних заявлений. «Если этот путь приведет к результату, все стороны извлекут из этого выгоду», — отметил он.

Что касается перспектив следующего, пятого раунда переговоров, Тахт-Раванчи заявил, что окончательное решение о его дате и месте будет объявлено оманской стороной. Однако он подчеркнул, что нестабильная риторика США продолжает омрачать переговорный процесс.

Иранский дипломат также подчеркнул, что Исламская Республика настаивает на проведении переговоров исключительно в официальных рамках, а не через СМИ или внешние каналы. Он добавил, что позиция Ирана по вопросам, связанным с ДНЯО, включая право на обогащение урана, остается неизменной и чётко изложена как публично, так и в ходе самих переговоров.