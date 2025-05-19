19 мая 2025 г., 10:08
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Новости ID: 85837223
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Иран отверг заявления саммита ЛАГ о трёх островах в Персидском заливе

19 мая 2025 г., 10:08
Новости ID: 85837223
Иран отверг заявления саммита ЛАГ о трёх островах в Персидском заливе

Тегеран, 19 мая, ИРНА – Представитель МИД Ирана опроверг содержащиеся в итоговом документе саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде заявления о принадлежности трёх иранских островов.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи отверг выдвинутые в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств в Багдаде утверждения, касающиеся трёх иранских островов — Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса.

Багаи рекомендовал Лиге арабских государств вместо выдвижения безосновательных претензий учитывать неопровержимые исторические и географические факты при формировании своей позиции и направить усилия на укрепление взаимопонимания и отношений между странами региона.

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