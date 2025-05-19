Иран отверг заявления саммита ЛАГ о трёх островах в Персидском заливе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи отверг выдвинутые в итоговом заявлении саммита Лиги арабских государств в Багдаде утверждения, касающиеся трёх иранских островов — Большого Томба, Малого Томба и Абу-Муса.

Багаи рекомендовал Лиге арабских государств вместо выдвижения безосновательных претензий учитывать неопровержимые исторические и географические факты при формировании своей позиции и направить усилия на укрепление взаимопонимания и отношений между странами региона.