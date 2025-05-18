Аракчи: не позволим, чтобы будущее нашего региона формировалось в аналитических центрах внерегиональных держав

Центр политических и международных исследований Министерства иностранных дел с сегодняшнего дня, 18 мая 2025 года, в течение двух дней принимает Тегеранский форум диалога (Tehran Dialogue Forum). Этот форум с участием 200 делегаций, включающих высокопоставленных чиновников из 53 стран, министров и лиц, принимающих решения в странах Персидского залива, а также представителей ООН, предоставляет значительную площадку для неформальной дипломатии.

Аббас Аракчи, министр иностранных дел, открыл церемонию открытия этого форума, который проходит с участием президента Масъуда Пезешкияна, упомянув и выразив признательность за политику развития четырнадцатого правительства, и сказал: «С октября 2023 года в секторе Газа погибло более шестидесяти тысяч палестинцев, многие из которых были женщинами и детьми. Миллионы людей стали беженцами и оказались в условиях блокады и полного голода. К сожалению, мир не смог должным образом и ответственно отреагировать на это преступление. Тяжелое молчание и бездействие держав, считающих себя защитниками "человеческой совести", наряду с недееспособностью международных институтов в сдерживании этой трагедии, действительно шокируют и являются всеобщим призывом к пробуждению».

Министр иностранных дел добавил: «В таких условиях Исламская Республика Иран при администрации господина доктора Пезешкияна определила свой внешнеполитический курс по трем основным направлениям: максимальное взаимодействие с соседями, расширение сотрудничества с новыми игроками и странами глобального Юга, а также установление баланса в отношениях с мировыми центрами силы и блоками на Востоке и Западе. Наша внешняя политика основывается на балансе и реализме».