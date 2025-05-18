18 мая 2025 г., 10:56
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Новости ID: 85836193
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Премьер Пакистана посетит Тегеран в ближайшие дни

18 мая 2025 г., 10:56
Новости ID: 85836193
Премьер Пакистана посетит Тегеран в ближайшие дни

Тегеран, 18 мая, ИРНА – Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф посетит Тегеран на следующей неделе. Об этом сообщил телеканал Geo News.

Как передаёт пакистанский телеканал Geo News, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в Тегеран по приглашению президента Ирана Масуда Пезешкиана. Поездка запланирована на следующую неделю.

Канцелярия премьер-министра Пакистана распространила заявление, подтверждающее, что в ходе телефонного разговора в субботу вечером между Шахбазом Шарифом и Масудом Пезешкианом президент Ирана пригласил пакистанского премьера с официальным визитом в Тегеран, на что было получено положительное согласие.

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