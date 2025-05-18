Премьер Пакистана посетит Тегеран в ближайшие дни

Как передаёт пакистанский телеканал Geo News, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф совершит визит в Тегеран по приглашению президента Ирана Масуда Пезешкиана. Поездка запланирована на следующую неделю.

Канцелярия премьер-министра Пакистана распространила заявление, подтверждающее, что в ходе телефонного разговора в субботу вечером между Шахбазом Шарифом и Масудом Пезешкианом президент Ирана пригласил пакистанского премьера с официальным визитом в Тегеран, на что было получено положительное согласие.