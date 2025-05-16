США – соучастник геноцида сионистского режима и продолжатель трагедии Накбы, заявил иранский посол

«В то время как мы собрались на этом заседании, израильский режим при поддержке и содействии США умышленно атакует больницы, школы, женщин, детей, сотрудников ООН, журналистов и других, что к настоящему моменту привело к гибели около шестидесяти тысяч человек, а также к ранениям и исчезновениям еще большего числа людей», - заявил Иравани 15 мая на специальном заседании ООН.

Высокопоставленный дипломат Ирана добавил, что свидетельства чудовищных преступлений сионистского режима неопровержимы, и международное сообщество, Международный суд ООН и другие компетентные судебные инстанции хорошо осведомлены о масштабах этих зверств.