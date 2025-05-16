16 мая 2025 г., 10:13
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США – соучастник геноцида сионистского режима и продолжатель трагедии Накбы, заявил иранский посол

16 мая 2025 г., 10:13
??????? ID: 85834301
США – соучастник геноцида сионистского режима и продолжатель трагедии Накбы, заявил иранский посол

Нью-Йорк, 16 мая, ИРНА – Амир Саид Иравани, посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН, в ходе специального заседания Организации Объединенных Наций, приуроченного к годовщине Накбы, заявил, что продолжающиеся преступления сионистского режима против палестинского народа являются ярким примером геноцида. Он назвал США полноправным соучастником этих преступлений.

«В то время как мы собрались на этом заседании, израильский режим при поддержке и содействии США умышленно атакует больницы, школы, женщин, детей, сотрудников ООН, журналистов и других, что к настоящему моменту привело к гибели около шестидесяти тысяч человек, а также к ранениям и исчезновениям еще большего числа людей», - заявил Иравани 15 мая на специальном заседании ООН.

Высокопоставленный дипломат Ирана добавил, что свидетельства чудовищных преступлений сионистского режима неопровержимы, и международное сообщество, Международный суд ООН и другие компетентные судебные инстанции хорошо осведомлены о масштабах этих зверств.

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