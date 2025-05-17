Арагчи: иранцы не приемлют лишения их права на мирную ядерную промышленность

Министр иностранных дел Ирана на совместном заседании с делегацией Пагуошского движения учёных, состоявшемся в пятницу вечером 16 мая под председательством Организации по атомной энергии Ирана, подчеркнул необходимость реализации Ираном своих законных прав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Министр иностранных дел, ссылаясь на четыре раунда непрямых переговоров с США, заявил, что Исламская Республика Иран - как страна с долгим сроком членства в Договоре о нераспространении ядерного оружия и инициатор создания зоны, свободной от ядерного оружия, в Западной Азии - добросовестно и решительно приняла решение вступить в непрямые переговоры с США и до настоящего времени четко демонстрировала свою последовательность и решимость.

«Исламская Республика Иран полностью готова к мерам по укреплению доверия в отношении исключительно мирного характера своей ядерной программы. Однако она не может идти на компромиссы в отношении законного и неотъемлемого права иранского народа на мирное использование ядерной энергии, включая обогащение урана, которое предоставлено всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия», - подчеркнул министр.