17 мая 2025 г., 13:57
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Пезешкиан: успехи Ирана разочаровывают врага

17 мая 2025 г., 13:57
??????? ID: 85835433
Пезешкиан: успехи Ирана разочаровывают врага

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Успехи, развитие и прогресс Ирана в различных сферах приводят в отчаяние и разочарование врагов страны. Такое заявление сделал президент Ирана Масуд Пезешкиан на церемонии, посвящённой второй годовщине возвращения 86-й флотилии Военно-морских сил Армии Исламской Республики Иран.

«В военной и оборонной сфере подход, согласно которому мы способны добиваться успеха и обеспечивать свои военные потребности и оснащение без зависимости от других, является предметом особой гордости», - сказал президент.

Пезешкиан отреагировал на недавние заявления президента США, сделанные во время его визита в страны региона.

«Никто не верит словам Трампа против иранского народа. С одной стороны, он говорит о мире и спокойствии, а с другой - угрожает применением самых совершенных орудий убийства людей. Его противоречивые высказывания одновременно несут послания и о мире, и об убийствах, и о нестабильности», - отметил глава государства.

В заключительной части своей речи президент подчеркнул, что иранцы не стремятся к войне, готовы к переговорам, но не боятся угроз и ни при каких обстоятельствах не откажутся от своих законных прав.

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