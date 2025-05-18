Галибаф: цель поездки в Индонезию – донести до мира голос угнетённых жителей Газы

«В конце прошлой недели я в составе делегации отправился в трехдневную поездку в Индонезию, где принял участие в заседании Межпарламентского союза исламских государств в качестве представителя великого иранского народа. Параллельно было проведено шесть двусторонних встреч», - заявил Галибаф.

Подчеркнув, что целью данной поездки было донесение голоса страданий жителей Газы на международной арене, развитие экономического взаимодействия с мусульманскими странами, особенно с крупнейшей мусульманской страной Индонезией, укрепление культурных связей между двумя государствами и народами, он отметил, что иранская парламентская делегация смогла эффективно реализовать эти цели.