Камаль Харази: Сегодня мы являемся свидетелями живого холокоста в Газе

Камаль Харази, глава Совета по международным отношениям Ирана, выступая на заседании в рамках Тегеранского диалога, подчеркнул необходимость региональных диалогов и сказал: Четвертый раунд Тегеранского диалога направлен на взаимное понимание, чтобы региональные вопросы, несмотря на существующие разногласия, решались путем диалога.

Глава Совета по международным отношениям, говоря о попытках стран найти свое место в новом мировом порядке, сказал: «Сегодня мир движется к многополярности, и такие страны, как Китай, Индия, Иран, Турция и Россия, как региональные державы, должны играть роль на мировом уровне».

Харази, подчеркнув, что однополярный мир закончился и его заменила многополярная система, пояснил: «Организации, претендующие на независимость и не желающие находиться под властью великих держав, должны играть свою роль, но это не означает установление нового порядка на международном уровне, а скорее это параллельный процесс для сохранения независимости стран».

Глава Стратегического совета также высказался об отношениях между Ираном и Европой: «У Европы огромный потенциал в финансовой, промышленной и технологической сферах, и она может стать независимым влиятельным объединением. Но, к сожалению, сегодня наши отношения с Европой зашли в тупик из-за их подчинения США и влияния сионистского режима».