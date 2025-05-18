18 мая 2025 г., 17:14
Новости ID: 85836696
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Камаль Харази: Сегодня мы являемся свидетелями живого холокоста в Газе

18 мая 2025 г., 17:14
Новости ID: 85836696
Камаль Харази: Сегодня мы являемся свидетелями живого холокоста в Газе

Тегеран, 18 мая, ИРНА - Глава Совета по международным отношениям заявил, что ежедневно сотни женщин, детей и мирных жителей погибают, лишаются воды и еды, и этот геноцид транслируется в прямом эфире по телевидению.

Камаль Харази, глава Совета по международным отношениям Ирана, выступая на заседании в рамках Тегеранского диалога, подчеркнул необходимость региональных диалогов и сказал: Четвертый раунд Тегеранского диалога направлен на взаимное понимание, чтобы региональные вопросы, несмотря на существующие разногласия, решались путем диалога.

Глава Совета по международным отношениям, говоря о попытках стран найти свое место в новом мировом порядке, сказал: «Сегодня мир движется к многополярности, и такие страны, как Китай, Индия, Иран, Турция и Россия, как региональные державы, должны играть роль на мировом уровне».

Харази, подчеркнув, что однополярный мир закончился и его заменила многополярная система, пояснил: «Организации, претендующие на независимость и не желающие находиться под властью великих держав, должны играть свою роль, но это не означает установление нового порядка на международном уровне, а скорее это параллельный процесс для сохранения независимости стран».

Глава Стратегического совета также высказался об отношениях между Ираном и Европой: «У Европы огромный потенциал в финансовой, промышленной и технологической сферах, и она может стать независимым влиятельным объединением. Но, к сожалению, сегодня наши отношения с Европой зашли в тупик из-за их подчинения США и влияния сионистского режима».

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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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