Пезешкиян: Мы ни в коем случае не откажемся от мирной ядерной энергии

Масъуд Пезешкиян сегодня, в воскресенье, 28 мая, на заседании Тегеранского диалогового форума, приветствуя всех участников заседания, сказал: Все мы, люди, обязаны уважать права друг друга. Конфликты и разногласия начинаются тогда, когда права человека игнорируются. Именно это делают сегодня сионистский режим и его сторонники, убивая беззащитных людей и посягая на землю, дома и очаги невинных людей.

Отвечая на противоречивые сообщения американских чиновников, он сказал: «Митчелл Келлер в своей книге «Бесконечная война» говорит, что Америка развязала бесконечную войну в мире, чтобы разграбить ресурсы и даже рабочую силу стран и навязать свою экономику миру. Естественно, народы мира не согласятся с разграблением ресурсов своих стран, а Америка также не легко откажется от своих интересов, и поэтому бесконечная война будет продолжаться.

Президент, подчеркнув, что «в соответствии с ДНЯО мы имеем право использовать мирные ядерные технологии и исследования для различных целей, включая здравоохранение, сельское хозяйство, промышленность и другие жизненно важные области, сказал: Наша религиозная вера не позволяет создавать ядерное оружие; оружие, которое может уничтожить человечество и не имеет ничего, кроме варварства, для будущего Земли. То, что другие продолжают утверждать, что Иран движется к созданию ядерного оружия, является лишь повторением необоснованных и воинственных заявлений».