Годовщина смерти бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси

Церемония годовщины смерти бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси состоялась в воскресенье в Тегеране с участием президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
18 мая 2025 г., 17:05

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