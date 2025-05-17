«Атаки сионистского режима на инфраструктурные и экономические объекты Йемена, включая порты Ходейда, Рас-Иса и Салиф, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, и подпадают под определение военных преступлений и преступлений против человечности», — подчеркнул он.

По словам дипломата, данные удары наносятся в условиях гуманитарной блокады, в которой уже длительное время пребывает йеменский народ. «Целенаправленное разрушение жизненно важной инфраструктуры — это сознательная попытка лишить мирное население доступа к базовым средствам существования», — отметил Багаи.

Он также обратил внимание на «всестороннюю поддержку, которую США, Великобритания и ряд других западных государств продолжают оказывать Израилю в его действиях в секторе Газа и в регионе в целом». По его мнению, «безусловная политическая и военная поддержка со стороны западных держав лишь способствует дальнейшей эскалации агрессии, нарушению международного права и массовым жертвам среди гражданского населения».

«Эти государства должны нести ответственность за свои действия и будут привлечены к ответу перед международным сообществом», — заключил представитель МИД.

МИД Ирана осудил авиаудары Израиля по портам Йемена

ТЕГЕРАН, 17 мая. ИРНА - Иран решительно осуждает авиационные удары, нанесённые Израилем по ключевым портам Йемена. Об этом в субботу заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаил Багаи.

«Атаки сионистского режима на инфраструктурные и экономические объекты Йемена, включая порты Ходейда, Рас-Иса и Салиф, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, и подпадают под определение военных преступлений и преступлений против человечности», — подчеркнул он.

По словам дипломата, данные удары наносятся в условиях гуманитарной блокады, в которой уже длительное время пребывает йеменский народ. «Целенаправленное разрушение жизненно важной инфраструктуры — это сознательная попытка лишить мирное население доступа к базовым средствам существования», — отметил Багаи.

Он также обратил внимание на «всестороннюю поддержку, которую США, Великобритания и ряд других западных государств продолжают оказывать Израилю в его действиях в секторе Газа и в регионе в целом». По его мнению, «безусловная политическая и военная поддержка со стороны западных держав лишь способствует дальнейшей эскалации агрессии, нарушению международного права и массовым жертвам среди гражданского населения».

«Эти государства должны нести ответственность за свои действия и будут привлечены к ответу перед международным сообществом», — заключил представитель МИД.

МИД Ирана осудил авиаудары Израиля по портам Йемена

ТЕГЕРАН, 17 мая. ИРНА - Иран решительно осуждает авиационные удары, нанесённые Израилем по ключевым портам Йемена. Об этом в субботу заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран Исмаил Багаи.

«Атаки сионистского режима на инфраструктурные и экономические объекты Йемена, включая порты Ходейда, Рас-Иса и Салиф, являются грубым нарушением международного права и Устава ООН, и подпадают под определение военных преступлений и преступлений против человечности», — подчеркнул он.

По словам дипломата, данные удары наносятся в условиях гуманитарной блокады, в которой уже длительное время пребывает йеменский народ. «Целенаправленное разрушение жизненно важной инфраструктуры — это сознательная попытка лишить мирное население доступа к базовым средствам существования», — отметил Багаи.

Он также обратил внимание на «всестороннюю поддержку, которую США, Великобритания и ряд других западных государств продолжают оказывать Израилю в его действиях в секторе Газа и в регионе в целом». По его мнению, «безусловная политическая и военная поддержка со стороны западных держав лишь способствует дальнейшей эскалации агрессии, нарушению международного права и массовым жертвам среди гражданского населения».

«Эти государства должны нести ответственность за свои действия и будут привлечены к ответу перед международным сообществом», — заключил представитель МИД.