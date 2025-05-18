Деревня "Сохейли" на острове Кешм – рай для вкуснейших традиционных и морских блюд

Путешествие в южную часть страны и на мировой остров Кешм, благодаря особым климатическим условиям, а также расположению рядом со стратегическим Ормузским проливом и бирюзовыми водами Персидского залива, полно незабываемых воспоминаний и вкусов, и богато разнообразием вкусных и красочных морских блюд, основным элементом которых являются «рыба» и «креветки».

Среди разнообразных достопримечательностей мирового острова Кешм, деревня Сохейли известна как одно из ведущих направлений гастрономического туризма. Эта прибрежная деревня, предлагая вкусные и уникальные морские блюда, предоставляет туристам несравненный опыт аутентичных южных иранских вкусов.

Секрет несравненного вкуса морских блюд туристической деревни "Сохейли" на крупнейшем иранском острове в Персидском заливе кроется в свежести ингредиентов. Местные рыбаки каждое утро выходят на лодках в море и доставляют лучший дневной улов в местные рестораны.

В меню ресторанов деревни Сохейли можно найти широкий выбор аутентичных южных иранских морских блюд. От "Калие Мигу" (креветочного рагу), приготовленного с особыми южными специями, до жареной рыбы с несравненным вкусом - все готовятся по традиционным рецептам и местным методам. Местные блюда, такие как "Махи Поло" (плов с рыбой) и "Харисе" (каша), также являются особыми предложениями этой деревни, которые готовятся из комбинации свежей рыбы и местного риса.

Туристическая деревня "Сохейли" на острове Кешм входит в список лучших туристических деревень мира в 2025 году.