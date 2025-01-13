Более 580 иностранных туристов посетили и остановились в Южном Хорасане

Хади Шахверди во вторник в интервью ИРНА добавил, что за 9 месяцев 2 153 750 туристов посетили исторические, культурные и природные достопримечательности провинции.

Он отметил, что число туристических объектов провинции увеличилось с 194 за последние два года до 243.

Директор Департамента культурного наследия, туризма и ремесел Южного Хорасана заявил, что в настоящее время в провинции работают 10 отелей, 15 гостевых домов, 5 придорожных комплексов, 13 туристических комплексов и 4 кемпинга и туристических площадок.

Он напомнил, что за 9 месяцев 1 263 000 человек разместились в официальных, неофициальных и аварийных местах размещения провинции.

Директор Департамента культурного наследия, туризма и ремесел Южного Хорасана добавил, что из этого числа 77% разместились в неофициальных местах размещения, около 2% - в придорожных комплексах, около 22% - в официальных местах размещения и менее 1% - в аварийных местах размещения.

Южный Хорасан насчитывает 10 объектов всемирного наследия, 1055 национальных объектов и 3655 выявленных объектов. Из 26 мировых объектов в стране, Южный Хорасан имеет четыре объекта всемирного наследия и пять национальных объектов.