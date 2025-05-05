Министр туризма: туристические отношения между Ираном и Египтом открывают новые горизонты стратегического сотрудничества

Выступая перед журналистами по прибытии в Каир для участия в четвёртом заседании министров туризма стран Организации экономического сотрудничества D-8, Салехи Амири подчеркнул, что развитие сотрудничества между Ираном и Египтом в таких сферах, как экономика, культура и, в особенности, туризм, является приоритетом для иранского правительства.

«Цель нашего визита – углубление взаимодействия в специализированных и стратегически важных сферах, которые способны обеспечить интересы обоих народов и открыть новые направления сотрудничества», – отметил министр.

Он также напомнил о состоявшейся в прошлом году встрече президентов Ирана и Египта, которая, по его словам, стала отправной точкой в начале новой главы в двусторонних отношениях, особенно в туристической сфере. «Иран и Египет обладают значительным потенциалом для совместной работы в этом направлении, и реализация этих возможностей откроет уникальные перспективы», – добавил он.

Министр также подчеркнул значение культурного и цивилизационного обмена между двумя странами. Он отметил, что Египет как одна из ведущих стран исламской цивилизации и арабского мира обладает богатыми историческими и культурными ресурсами, вызывающими живой интерес у иранского народа. «Жители Ирана с нетерпением ждут возможности познакомиться с историческим и духовным наследием Египта, что станет важным шагом в укреплении культурных и туристических связей между нашими странами», – заключил Салехи Амири.