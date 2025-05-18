Пезешкиан: усердие должностных лиц ИРИ направлено на установление справедливости и защиту угнетенных

«Обязанностью и усердием должностных лиц Исламской Республики является установление справедливости и защита угнетенных, и это служит основной причиной позиции Исламской Республики Иран в отношении Палестины и Газы. Мы занимаем позицию в отношении тех убийц и преступников, которые носят изысканные одежды и разглагольствуют о правах человека, однако совершают самые варварские деяния на Земле», - отметил президент.

Глава иранского государства, заявив, что нет большей дикости, чем бесстрашное и безрассудное убийство женщин, детей и невинных людей, добавил, что эти преступления совершаются в то время, как они заявляют о защите своих прав.

«Эти убийства и бесчеловечные действия совершаются против исламской уммы. Но даже если бы они были направлены не против мусульман, – где бы на земле ни творилось насилие, мусульмане обязаны противостоять ему. Человек, молчащий перед лицом угнетения, должен усомниться в своей принадлежности к исламу и даже в собственной человечности», - сказал Пезешкиан.