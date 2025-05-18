Тегеранский диалоговый форум

Открытие «Тегеранского диалогового форума» (Tehran Dialogue Forum) состоялось утром в воскресенье (18 мая 2025 года) в Центре политических и международных исследований Министерства иностранных дел. На мероприятии присутствовали президент Масъуд Пезешкиян, министр иностранных дел Аббас Аракчи, а также высокопоставленные чиновники из различных стран, включая министров, руководителей аналитических центров и международных экспертов.