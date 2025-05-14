Представитель Палестины в ООН: Израиль применяет голод как оружие против мирных жителей

По сообщению палестинского агентства Сама, Мансур, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, предупредил о катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа и призвал к срочным мерам по доставке гуманитарной помощи.

«Сионистский режим применяет голод как военное оружие против мирных жителей», - сказал он.

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН заявил, что жители сектора Газа сталкиваются с острым голодом и отсутствием продовольственной безопасности, призвав Совет Безопасности немедленно обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи в регион.