МИД Ирана осудил провокационные и оскорбительные высказывания президента США в адрес Исламской Республики

В официальном заявлении МИД подчеркивается, что подобные обвинения со стороны главы Белого дома прозвучали на фоне продолжающихся зверств сионистского режима, действующего при прямой поддержке США. В документе говорится, что в то время как Израиль осуществляет варварский колониальный геноцид на оккупированных палестинских территориях, а также нарушает суверенитет и территориальную целостность Ливана, Сирии и Йемена, совершая преступления против человечности, президент США с дерзостью обвиняет Иран в дестабилизации региона.

Иранская сторона заявила, что подобное переворачивание фактов направлено на отвлечение внимания мировой общественности от масштабной гуманитарной катастрофы в Газе и других преступлений сионистского режима. Эти действия, по мнению Тегерана, являются отражением лицемерной политики Вашингтона в отношении народов региона и попыткой сорвать усилия по привлечению Израиля к ответственности за совершённые преступления.

МИД Ирана также подчеркнул, что подобные враждебные заявления американского президента не смогут поколебать национальное единство и решимость иранского народа — как внутри страны, так и за её пределами.

«Такие высказывания не изменят историческую реальность: на протяжении семи десятилетий правительство США не жалело усилий, чтобы препятствовать развитию Ирана — начиная от поддержки режима шаха и Саддама Хусейна во время навязанной войны, заканчивая беспрецедентными санкциями и финансово-экономическим давлением, повлекшими грубейшие нарушения прав человека», — говорится в заявлении.

МИД напомнил, что сегодня, когда президент США находится с визитом в регионе и произносит провокационные речи, женщины и дети в Газе и на Западном берегу подвергаются жестокой резне с применением американского оружия, а политика геноцида палестинского народа продолжается при полной поддержке США.

В заключение, иранская сторона отметила, что подобные заявления преследуют цель посеять рознь между Ираном и арабскими странами региона и скрыть непосредственную роль США в преступлениях сионистского режима. Тем не менее, Исламская Республика Иран, как и другие независимые страны региона, продолжит путь к укреплению добрососедства и сотрудничества, не поддаваясь на провокации и разделительную риторику внешних сил.