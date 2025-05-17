Лидер: заявления Трампа во время визита в регион — позор для американского народа

Верховный лидер в субботу, 17 мая, провел встречу с тысячами учителей со всей страны в Хусейнии имама Хомейни.

Верховный лидер назвал уровень высказываний Трампа «настолько низким», что отвечать на них не имеет смысла. Он отметил, что США используют свою мощь не для установления мира, а для ведения войн и поддержки марионеточных режимов, включая поставки тяжёлого вооружения режиму сионистов для нападений на Газу, Ливан и другие регионы.

Он подчеркнул, что Исламская Республика, несмотря на враждебность, будет и далее укреплять собственную мощь для обеспечения мира и безопасности.

Аятолла Хаменеи раскритиковал модель зависимости, которую США навязывают арабским странам, принижая их до состояния, в котором они якобы «не могут прожить и десяти дней без американской поддержки». Он назвал эту модель обречённой на провал и выразил уверенность в том, что США будут вытеснены из региона усилиями его народов.

Он особо отметил, что источником нестабильности и конфликтов в регионе остаётся сионистский режим, назвав его «злокачественной опухолью», которую необходимо устранить.

Лидер Ирана также подчеркнул устойчивость Исламской Республики в приверженности своим ценностям и идеалам. По его словам, сегодняшняя Иран значительно отличается от страны тридцати, сорока и даже пятидесяти лет назад. Он заявил, что благодаря Божественной милости и усилиям народа, Иран будет продолжать уверенное развитие, несмотря на враждебность противников.

«Молодое поколение станет свидетелем этих достижений и примет активное участие в строительстве желанного Исламского Ирана», — добавил лидер.

Эти заявления прозвучали в субботу, 17 мая, на встрече с тысячами учителей со всей страны в Хусейнии имама Хомейни.

Верховный лидер назвал уровень высказываний Трампа «настолько низким», что отвечать на них не имеет смысла. Он отметил, что США используют свою мощь не для установления мира, а для ведения войн и поддержки марионеточных режимов, включая поставки тяжёлого вооружения режиму сионистов для нападений на Газу, Ливан и другие регионы.

Он подчеркнул, что Исламская Республика, несмотря на враждебность, будет и далее укреплять собственную мощь для обеспечения мира и безопасности.

Аятолла Хаменеи раскритиковал модель зависимости, которую США навязывают арабским странам, принижая их до состояния, в котором они якобы «не могут прожить и десяти дней без американской поддержки». Он назвал эту модель обречённой на провал и выразил уверенность в том, что США будут вытеснены из региона усилиями его народов.

Он особо отметил, что источником нестабильности и конфликтов в регионе остаётся сионистский режим, назвав его «злокачественной опухолью», которую необходимо устранить.

Лидер Ирана также подчеркнул устойчивость Исламской Республики в приверженности своим ценностям и идеалам. По его словам, сегодняшняя Иран значительно отличается от страны тридцати, сорока и даже пятидесяти лет назад. Он заявил, что благодаря Божественной милости и усилиям народа, Иран будет продолжать уверенное развитие, несмотря на враждебность противников.

«Молодое поколение станет свидетелем этих достижений и примет активное участие в строительстве желанного Исламского Ирана», — добавил лидер.