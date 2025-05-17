Министр культурного наследия Ирана передаст Папе Льву XIV послание Президента страны

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана Мохаммад Хосейн Мохтари, визит осуществляется в рамках культурно-религиозной дипломатии Ирана и направлен на укрепление двусторонних связей.

По словам дипломата, в ходе поездки иранский министр проведёт ряд двусторонних встреч с представителями высшего руководства Римско-католической церкви, а также с ответственными за культурное сотрудничество структурами Ватикана. Стороны планируют обсудить перспективы развития взаимодействия в области культуры, межрелигиозного диалога и туризма.