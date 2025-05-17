17 мая 2025 г., 17:13
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Министр культурного наследия Ирана передаст Папе Льву XIV послание Президента страны

17 мая 2025 г., 17:13
??????? ID: 85835642
Министр культурного наследия Ирана передаст Папе Льву XIV послание Президента страны

Тегеран, 17 мая. ИРНА - Министр культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран Реза Салехи Амири посетит Ватикан для участия в церемонии интронизации Папы Римского Льва XIV. В рамках визита он вручит новоизбранному понтифику официальное поздравительное послание от имени Президента Ирана.

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирана Мохаммад Хосейн Мохтари, визит осуществляется в рамках культурно-религиозной дипломатии Ирана и направлен на укрепление двусторонних связей.

По словам дипломата, в ходе поездки иранский министр проведёт ряд двусторонних встреч с представителями высшего руководства Римско-католической церкви, а также с ответственными за культурное сотрудничество структурами Ватикана. Стороны планируют обсудить перспективы развития взаимодействия в области культуры, межрелигиозного диалога и туризма.

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