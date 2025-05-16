Пезешкиян: Книги должны писаться на основе насущных потребностей

Масъуд Пезешкиян посетил сегодня утром в пятницу 36-ю Тегеранскую международную книжную выставку, проходящую в Тегеране.

В ходе этого визита, который проходил в сопровождении министра культуры и исламской ориентации Аббаса Салехи, президент, посетив различные секции выставки, побывал на нескольких стендах и в беседе с издателями узнал об их проблемах и трудностях, особенно в плане поставки бумаги.

Пезешкиян, просматривая некоторые исторические и религиозные книги, сборники стихов, газелей, биографии командующих Священной обороны, "Шахнаме", романы, произведения по гуманитарным наукам и философские книги, выразил удовлетворение разнообразием содержания представленных работ и подчеркнул важность актуальности содержания книг.

Президент, отметив, что книги должны писаться на основе проблем и потребностей современного общества, подчеркнул: "Только в этом случае книга может быть использована как эффективный инструмент для улучшения культурного и социального положения".

В конце визита Пезешкиян выразил удовлетворение качеством проведения выставки и сказал: "В период президентства остается мало времени для чтения, поэтому участие в таких мероприятиях для меня ценно".

Президент, советуя молодежи дружить с книгами, назвал постоянное чтение возможностью познакомиться с идеями, мыслями, тенденциями, овладеть историей прошлого, опытом народов, секретами успеха, образом мышления, верованиями и убеждениями.

Пезешкиян, отметив, что книги являются результатом работы и опыта специалистов из разных областей, подчеркнул: "Люди должны иметь право свободно выбирать нужную им книгу".