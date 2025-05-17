Глава Организации по атомной энергии Ирана: цели ядерной программы прозрачны и мирны

«Представляется картина иранских ядерных технологий, в частности в области обогащения, которая якобы свидетельствует о возможности Тегерана перейти к военному применению и созданию ядерного оружия. Подобный подход является непрофессиональным и политически мотивированным», - сказал Эслами по завершении встречи с членами Пагуошского движения учёных.

Он подчеркнул, что Иран неоднократно заявлял об отсутствии ядерного оружия в своей оборонной доктрине и, несмотря на давление и угрозы, никогда не разрабатывал его. «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что в её оборонной доктрине не существует подобных положений, и страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия. На протяжении всех этих лет, несмотря на оказываемое давление и угрозы, ничего подобного не происходило» - отметил глава ОАЭИ.

По его словам, ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, соответствует потребностям государства и находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Он подчеркнул, что ни одна другая страна не подвергается такому же уровню проверок, как Иран.