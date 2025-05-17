17 мая 2025 г., 10:53
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Новости ID: 85835143
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Глава Организации по атомной энергии Ирана: цели ядерной программы прозрачны и мирны

17 мая 2025 г., 10:53
Новости ID: 85835143
Глава Организации по атомной энергии Ирана: цели ядерной программы прозрачны и мирны

Тегеран, 17 мая, ИРНА – Все возможности, процессы и цели ядерной программы Ирана являются прозрачными, мирными и находятся под полным контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

«Представляется картина иранских ядерных технологий, в частности в области обогащения, которая якобы свидетельствует о возможности Тегерана перейти к военному применению и созданию ядерного оружия. Подобный подход является непрофессиональным и политически мотивированным», - сказал Эслами по завершении встречи с членами Пагуошского движения учёных.

Он подчеркнул, что Иран неоднократно заявлял об отсутствии ядерного оружия в своей оборонной доктрине и, несмотря на давление и угрозы, никогда не разрабатывал его. «Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что в её оборонной доктрине не существует подобных положений, и страна никогда не стремилась к созданию ядерного оружия. На протяжении всех этих лет, несмотря на оказываемое давление и угрозы, ничего подобного не происходило» - отметил глава ОАЭИ.

По его словам, ядерная программа Ирана носит исключительно мирный характер, соответствует потребностям государства и находится под постоянным контролем МАГАТЭ. Он подчеркнул, что ни одна другая страна не подвергается такому же уровню проверок, как Иран.

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