Гарибабади: Иран и три европейские страны полны решимости сохранить дипломатию

Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, написал в своем аккаунте: «Доктор Тахт Раванчи и я принимали политических директоров трех европейских стран в Стамбуле.

Он продолжил: «Мы обменялись мнениями и обсудили последние события в непрямых ядерных переговорах и снятии санкций».

Заместитель министра иностранных дел добавил: «Иран и три европейские страны полны решимости сохранить и оптимально использовать дипломатию. В случае необходимости, мы встретимся снова для продолжения диалога».