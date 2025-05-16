16 мая 2025 г., 19:22
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Гарибабади: Иран и три европейские страны полны решимости сохранить дипломатию

16 мая 2025 г., 19:22
??????? ID: 85834693
Гарибабади: Иран и три европейские страны полны решимости сохранить дипломатию

Тегеран, 16 мая, ИРНА - Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам по итогам встречи с политическими директорами европейской тройки написал, что Иран и три европейские страны полны решимости сохранить дипломатию.

Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, написал в своем аккаунте: «Доктор Тахт Раванчи и я принимали политических директоров трех европейских стран в Стамбуле.

Он продолжил: «Мы обменялись мнениями и обсудили последние события в непрямых ядерных переговорах и снятии санкций».

Заместитель министра иностранных дел добавил: «Иран и три европейские страны полны решимости сохранить и оптимально использовать дипломатию. В случае необходимости, мы встретимся снова для продолжения диалога».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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