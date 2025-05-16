Международные соревнования по борьбе "Кубок памяти Хашеминеджада"

Международные соревнования по вольной борьбе "Кубок памяти Хашеминеджада" прошли в Бехшахре в течение двух дней, в четверг и пятницу, 15 и 16 мая 2025 года, с участием борцов из Ирана, России, Азербайджана, Армении, Индии, Грузии, Туркменистана и Афганистана.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 мая 2025 г., 19:07

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