Международные соревнования по борьбе "Кубок памяти Хашеминеджада"

Международные соревнования по вольной борьбе "Кубок памяти Хашеминеджада" прошли в Бехшахре в течение двух дней, в четверг и пятницу, 15 и 16 мая 2025 года, с участием борцов из Ирана, России, Азербайджана, Армении, Индии, Грузии, Туркменистана и Афганистана.