Пезешкиян: Великий Фирдоуси оставил вечный образец для нашей культурной жизни

Масъуд Пезешкиян в послании на церемонию, посвященную Дню памяти Хакима Абуль-Касема Фирдоуси, написал: "Я, с твердой верой в необходимость укрепления культурных основ страны, призываю все научные, культурные, образовательные и медийные учреждения поставить защиту персидского языка и почтение к мудрости и культуре этой земли в качестве культурной, исторической и цивилизационной обязанности в свою повестку дня и не жалеть усилий для процветания дорогого исламского Ирана".

В части этого послания говорится: "День памяти Хакима Абуль-Касема Фирдоуси – это день почитания драгоценного персидского языка, цивилизационной идентичности и день чествования величия культуры иранской земли. День, когда душа каждого иранца отражается в зеркале слов великого человека, который с силой своего пера основал национальную идентичность на столпах мудрости, религии и морали с языком эпоса".

Великий Фирдоуси своим величественным "Шахнаме" не только спас историю Ирана от забвения, но и оставил вечный образец для нашей культурной жизни; образец, основанный на мысли, свободе, справедливости и самоуважении. Сегодня нам необходимо вновь осмыслить этот эпический дух; дух, о котором этот знаменитый поэт говорил в его внешней и внутренней сути: о свободе, человеческом достоинстве, национальной гордости и надежде на победу над угнетением и разложением. Великий народ Ирана, со всем его культурным и языковым разнообразием, — это одна семья. Что сделало это единство и согласие возможным; это вера в Бога, любовь к Родине и опора на общую культуру, одним из самых величественных столпов которой является "Шахнаме" Фирдоуси".