Церемония, посвященная Дню персидского языка и чествованию мудреца Абулькасима Фирдоуси, состоялась утром в среду в зале Галам Национальной библиотеки. В мероприятии приняли участие министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи, глава Академии персидского языка и литературы Голамали Хаддад Адель, посол Армении в Иране Григор Акопян, а также группа послов, профессоров, исследователей "Шахнаме" и исследователей персидской литературы.
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