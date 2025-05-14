Церемония, посвященная Дню персидского языка и чествованию мудреца Абулькасима Фирдоуси, состоялась утром в среду в зале Галам Национальной библиотеки. В мероприятии приняли участие министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи, глава Академии персидского языка и литературы Голамали Хаддад Адель, посол Армении в Иране Григор Акопян, а также группа послов, профессоров, исследователей "Шахнаме" и исследователей персидской литературы.
14 мая 2025 г., 21:44
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