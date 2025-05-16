Чествование Хакима Абулькасима Фирдоуси в Мешхеде

Чествование великого иранского поэта и эпического автора Хакима Абулькасима Фирдоуси состоялось вечером в четверг с участием губернатора Хорасана Разави Гуламхоссейна Мозаффари рядом с гробницей Хакима в Тусе, в Мешхеде. 15 мая назван днем почитания персидского языка и чествования Хакима Абулькасима Фирдоуси.

journalistشهرام مومنی نوکنده
16 мая 2025 г., 10:42

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