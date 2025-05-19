Арагчи подчеркнул стремление Ирана к укреплению активного сотрудничества в ШОС

Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев, прибывший в Тегеран для участия в «Тегеранском диалоговом форуме» (Tehran Dialogue Forum), в воскресенье встретился с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи.

В ходе данной встречи иранский министр подчеркнул особое стремление Ирана к укреплению взаимодействия и активного сотрудничества между государствами-членами ШОС в различных областях.

Арагчи также акцентировал внимание на роли Секретариата и лично Генерального секретаря Организации в обеспечении динамизма и активности ШОС на региональной и международной аренах, на важности укрепления связей и достижения синергии экономических потенциалов, содействия в урегулировании вопросов и проблем между некоторыми государствами-членами, а также на укреплении сотрудничества с другими влиятельными организациями, такими как БРИКС, ОЭС и Д-8.