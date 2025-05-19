Иран — будущий хаб энергетики, торговли и транспорта?

Членство Ирана в ШОС открыло новые возможности для расширения экономического, торгового и сотрудничества в сфере безопасности с государствами-членами, включая Китай, Россию, Индию и страны Центральной Азии. Это членство позволяет Ирану принимать более активное участие в региональных проектах, таких как инициатива "Пояс и путь", и использовать потенциал Организации для противодействия западным санкциям.

«В настоящее время мы в Шанхайской организации сотрудничества определили цель постепенного перехода к свободному движению товаров, капитала и услуг. Это наша текущая цель, и мы убеждены, что предпринимаются значительные усилия для облегчения торговли между государствами-членами. Данный вопрос является одним из наших приоритетов в области торговли и экономического сотрудничества», - отметил Ермекбаев, отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о роли ШОС в развитии торговых отношений особенно за последнее десятилетие.

Ермекбаев также ответил на вопрос о возможностях Исламской Республики Иран как члена ШОС, особенно в области привлечения иностранных инвестиций.

«Иран стал членом этой организации два года назад, а до этого, в качестве наблюдателя, предложил ряд практичных и полезных инициатив. Среди этих инициатив можно отметить создание энергетического центра, разработку системы торговли электроэнергией, учреждение структуры по обеспечению безопасности авиаперелётов, а также создание платформы для обмена технологиями в энергетической сфере. В настоящее время эти предложения рассматриваются странами-участницами», - сказал генсек ШОС.

«Иран, обладая богатыми природными ресурсами и стратегическим географическим положением на международном транспортном коридоре "Север–Юг", находится в выгодной позиции для того, чтобы стать центром торговли, инвестиций, энергетического сотрудничества и транспорта. Например, Иран может предоставить странам Центральной Азии, не имеющим выхода к морю, самый короткий и быстрый доступ к морским портам», - добавил он.