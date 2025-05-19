Совместные учения спецподразделений Ирана и Азербайджана «Арас-2025»: парад и демонстрация боевой готовности

Командующий совместными учениями, заместитель командующего Сухопутными войсками КСИР по операциям генерал Вали Маадани, заявил, что спецподразделения обладают высокой степенью технической оснащённости и профессиональной подготовки, и часть этих возможностей была переброшена в район проведения манёвров.

Генерал Маадани подчеркнул, что учения направлены на укрепление стратегических, оперативных и военных целей двух стран и проводятся в соответствии с договорённостями президентов Ирана и Азербайджана.

Он также напомнил, что первый этап этих учений прошёл в прошлом году на территории Исламской Республики Иран, а нынешняя фаза реализуется на территории Азербайджанской Республики как продолжение совместного плана.