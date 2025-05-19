Начальник Генштаба ВС Ирана: Способности ПВО по обнаружению и уничтожению вражеских летательных аппаратов увеличены в 5 раз

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество радиолокационных и наблюдательных систем увеличилось в пять раз, а возможности по перехвату и уничтожению вражеских летательных аппаратов в некоторых направлениях возросли в 2–3 раза.

Выступая на заседании высшего оперативного штаба Объединенного командования ПВО имени Пророка Ислама (да благословит его Аллах и приветствует), он почтил память павших на службе, особенно мученика Айатоллы Сейеда Ибрахима Раиси и сопровождавших его лиц.

Генерал-майор Багери отметил, что целью заседания стала оценка прогресса и уровня готовности ПВО Армии, воздушно-космических сил КСИР и Объединенного командования ПВО. Он подчеркнул: «Сегодня мы наблюдаем заметный рост возможностей и уровня боевой готовности противовоздушной обороны страны».

Он добавил, что за последний год наблюдается значительное увеличение числа радиолокационных и разведывательных систем, а также повышение боевых возможностей огневых систем ПВО по перехвату и уничтожению вражеских воздушных целей.

По словам начальника Генштаба, в области выявления уязвимостей и устранения слабых мест также были достигнуты значительные успехи. «Системы командования и управления эффективно выполняют свои задачи. Воздушное пространство страны находится под постоянным наблюдением, а вооружённые силы находятся в состоянии полной боевой готовности», — подчеркнул он.