Вооружённые силы Йемена заявили об установлении морской блокады порта Хайфа

«Данное действие является ответом на интенсификацию варварских атак сионистского режима и на продолжение блокады и политики морения голодом населения Газы», - говорится в заявлении, опубликованном вооружёнными силами Йемена.

Йеменские силы предупредили, что порт Хайфа с момента публикации данного заявления официально внесен в список военных целей Йемена. Кроме того, всем компаниям, чьи суда находятся в порту Хайфа либо следуют в его направлении, настоятельно рекомендовано со всей серьезностью отнестись к объявленным мерам и предупреждениям.

Вооруженные силы Йемена подчеркнули, что не остановятся ни перед какими дополнительными мерами в поддержку угнетенного палестинского народа и его благородного Сопротивления.