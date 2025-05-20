20 мая 2025 г., 12:09
Journalist ID: 5621
Новости ID: 85838527
T T
0 Persons

Теги

Вооружённые силы Йемена заявили об установлении морской блокады порта Хайфа

20 мая 2025 г., 12:09
Новости ID: 85838527
Вооружённые силы Йемена заявили об установлении морской блокады порта Хайфа

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Вооружённые силы Йемена официально заявили о введении морской блокады порта Хайфа.

«Данное действие является ответом на интенсификацию варварских атак сионистского режима и на продолжение блокады и политики морения голодом населения Газы», - говорится в заявлении, опубликованном вооружёнными силами Йемена.

Йеменские силы предупредили, что порт Хайфа с момента публикации данного заявления официально внесен в список военных целей Йемена. Кроме того, всем компаниям, чьи суда находятся в порту Хайфа либо следуют в его направлении, настоятельно рекомендовано со всей серьезностью отнестись к объявленным мерам и предупреждениям.

Вооруженные силы Йемена подчеркнули, что не остановятся ни перед какими дополнительными мерами в поддержку угнетенного палестинского народа и его благородного Сопротивления.

0 Persons

Теги

Ваш комментарий

You are replying to: .