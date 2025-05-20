Парламент Ирана осудил действия парламента Великобритании против КСИР

Ахмад Надери, член президиума парламента, зачитал заявление депутатов о требовании ряда членов парламента Великобритании объявить КСИР террористической организацией на сегодняшнем открытом заседании во вторник (20 мая).

В заявлении говорится: "Парламент, основываясь на общепризнанных принципах международного права и исходя из своей революционной и законной обязанности по защите национального суверенитета, национальной безопасности и мощи вооруженных сил страны, решительно осуждает неразумные и злонамеренные действия более 550 членов Палаты общин и Палаты лордов Великобритании, которые в официальном письме потребовали включить название Корпуса стражей исламской революции в список так называемых террористических организаций".

В заявлении депутаты парламента напомнили: "Это действие, которое явно основано на указаниях преступного сионистского режима и под влиянием террористической и ненавистной группы "Моджахедин-э Халк", не только не имеет какой-либо правовой основы и политической легитимности, но и демонстрирует продолжение колониального, интервенционистского и антинационального духа британской правящей структуры в отношении независимых и революционных стран".

В дальнейшем заявлении подчеркивается: "Черная история этой страны (Великобритании) против народов, включая иранский народ, сама по себе является лучшим разоблачающим документом этого двойного и несправедливого поведения. На протяжении всей истории эта страна своими различными вмешательствами и преступлениями неоднократно наносила ущерб безопасности и благосостоянию иранского народа".