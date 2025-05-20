20 мая 2025 г., 14:29
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Иранский парламент приоритетно рассмотрит законопроект о Договоре о стратегическом партнёрстве с Россией

20 мая 2025 г., 14:29
??????? ID: 85838739
Иранский парламент приоритетно рассмотрит законопроект о Договоре о стратегическом партнёрстве с Россией

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Депутаты иранского парламента одобрили приоритетное рассмотрение законопроекта о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией.

На сегодняшнем заседании меджлиса 200 депутатов проголосовали за срочное рассмотрение законопроекта о Договоре о стратегическом партнёрстве между Ираном и РФ; против выступили 15, 6 воздержались.

Ранее официальный представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса заявил, что данный законопроект, состоящий из 47 статей, был утверждён и подписан президентами двух государств в ходе официального визита главы иранского государства в Москву в прошлом году.

По его словам, во вводной части данного договора подчёркивается стремление сторон к выводу дружественных отношений между двумя странами на новый уровень, придавая им всеобъемлющий, долгосрочный и стратегический характер.

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