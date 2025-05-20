Иранский парламент приоритетно рассмотрит законопроект о Договоре о стратегическом партнёрстве с Россией

На сегодняшнем заседании меджлиса 200 депутатов проголосовали за срочное рассмотрение законопроекта о Договоре о стратегическом партнёрстве между Ираном и РФ; против выступили 15, 6 воздержались.

Ранее официальный представитель Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса заявил, что данный законопроект, состоящий из 47 статей, был утверждён и подписан президентами двух государств в ходе официального визита главы иранского государства в Москву в прошлом году.

По его словам, во вводной части данного договора подчёркивается стремление сторон к выводу дружественных отношений между двумя странами на новый уровень, придавая им всеобъемлющий, долгосрочный и стратегический характер.