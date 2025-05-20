20 мая 2025 г., 13:52
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Гарибабади: санкции лишили иранский народ доступа к лечению и медицинскому оборудованию

20 мая 2025 г., 13:52
??????? ID: 85838686
Гарибабади: санкции лишили иранский народ доступа к лечению и медицинскому оборудованию

Тегеран, 20 мая, ИРНА – Заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, ссылаясь на то, что санкции лишили иранский народ доступа к медицинскому оборудованию, заявил, что эти санкции вводятся в рамках так называемой политики «максимального давления» против Ирана.

Казем Гарибабади, заместитель министра иностранных дел по правовым и международным вопросам, заявил сегодня – во вторник, 20 мая – на конференции «Односторонние санкции, доступ к правосудию на национальном, региональном и международном уровнях»: «Санкции лишают людей права на жизнь и полноценное существование. Исламская Республика Иран является полным примером страны, народ которой десятилетиями живет под санкционным режимом. Эти санкции вводятся в рамках так называемой политики максимального давления против Ирана и привели к ограничению доступа людей к медицинскому и санитарному оборудованию, и люди, страдающие от рака или других хронических заболеваний, не могут получить необходимое лечение».

Заявив, что причиной этого является отказ международных банков от проведения банковских операций с Ираном, он добавил: «Это коллективное разрушение».

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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