Иран отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Йемена

«Иран всегда отвергал любое участие в деятельности, противоречащей резолюциям Совета Безопасности ООН», - подчеркнул иранский посол.

«Морская безопасность не должна носить избирательный характер или подчиняться односторонним интерпретациям. Она должна соблюдаться на глобальном уровне, основываясь на нормах международного права, принципе недискриминации и полном уважении суверенитета государств», - добавил Иравани.

Далее представитель Ирана подчеркнул, что Иран остается приверженным международному морскому праву и сотрудничает со всеми ответственными заинтересованными сторонами, чтобы судоходные пути оставались открытыми, безопасными и функционировали в рамках верховенства закона, а не под господством силы.