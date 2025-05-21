21 мая 2025 г., 10:45
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Новости ID: 85839481
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Иран отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Йемена

21 мая 2025 г., 10:45
Новости ID: 85839481
Иран отверг обвинения в нарушении оружейного эмбарго ООН в отношении Йемена

Тегеран, 21 мая, ИРНА – Утверждения о нарушении Ираном оружейного эмбарго Организации Объединенных Наций в отношении Йемена являются абсолютно безосновательными. С таким заявлением во вторник выступил на открытом заседании СБ ООН постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Иран всегда отвергал любое участие в деятельности, противоречащей резолюциям Совета Безопасности ООН», - подчеркнул иранский посол.

«Морская безопасность не должна носить избирательный характер или подчиняться односторонним интерпретациям. Она должна соблюдаться на глобальном уровне, основываясь на нормах международного права, принципе недискриминации и полном уважении суверенитета государств», - добавил Иравани.

Далее представитель Ирана подчеркнул, что Иран остается приверженным международному морскому праву и сотрудничает со всеми ответственными заинтересованными сторонами, чтобы судоходные пути оставались открытыми, безопасными и функционировали в рамках верховенства закона, а не под господством силы.

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