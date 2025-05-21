Папа Лев назвал ситуацию в Газе тревожной и печальной, призвал Израиль допустить гуманитарную помощь

«Я повторяю свой призыв о справедливом допуске гуманитарной помощи и прекращении конфликта, разрушительные последствия которого несут на себе дети, пожилые и больные», — отметил понтифик.

Папа Лев был избран 8 мая (18 мая по иранскому календарю) после смерти Папы Франциска. С первых недель своего понтификата он неоднократно высказывался по поводу гуманитарной катастрофы в Газе.

В своём первом воскресном обращении 11 мая (21 ордибехешта) он уже призывал к немедленному прекращению огня и освобождению всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.