21 мая 2025 г., 15:46
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Новости ID: 85839933
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Папа Лев назвал ситуацию в Газе тревожной и печальной, призвал Израиль допустить гуманитарную помощь

21 мая 2025 г., 15:46
Новости ID: 85839933
Папа Лев назвал ситуацию в Газе тревожной и печальной, призвал Израиль допустить гуманитарную помощь

Папа Лев, новый глава Католической церкви, в ходе своей традиционной воскресной речи на площади Святого Петра в Ватикане назвал ситуацию в секторе Газа «тревожной и печальной». Он вновь обратился к израильским властям с призывом допустить доставку гуманитарной помощи в анклав.

«Я повторяю свой призыв о справедливом допуске гуманитарной помощи и прекращении конфликта, разрушительные последствия которого несут на себе дети, пожилые и больные», — отметил понтифик.

Папа Лев был избран 8 мая (18 мая по иранскому календарю) после смерти Папы Франциска. С первых недель своего понтификата он неоднократно высказывался по поводу гуманитарной катастрофы в Газе.

В своём первом воскресном обращении 11 мая (21 ордибехешта) он уже призывал к немедленному прекращению огня и освобождению всех израильских заложников, удерживаемых ХАМАС.

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