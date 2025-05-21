История любви «Мина и леопард» помогает деревне Кандолус выйти на мировой туристический уровень

Согласно рассказам, история любви между девушкой из деревни Кандолус и леопардом, влюблённым в её голос, на протяжении многих поколений живёт в устной традиции местных жителей. За последние два десятилетия интерес к этой легенде значительно вырос благодаря созданию литературных, музыкальных и художественных произведений, вдохновлённых этим сюжетом.

Теперь эта история станет основой для глобального позиционирования Кандолуса как уникального туристического направления. По словам главы управления культурного наследия, туризма и ремёсел провинции Мазендеран, легенда о «Мине и леопарде» с её экологическим посланием выбрана в качестве культурного бренда деревни.

Кандолус расположенная в районе Коджур уезда Ношахр, известна своей древней историей, традиционной архитектурой, лечебными травами и уникальной природой, укрытой в горах и Гирканских лесах. Она стала одной из восьми иранских деревень, представленных на рассмотрение Всемирной туристической организацией для включения в список глобальных туристических деревень.