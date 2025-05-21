21 мая 2025 г., 13:37
Новости ID: 85839764
T T
0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

В Посольстве России в Иране отметили День славянской письменности и культуры

21 мая 2025 г., 13:37
Новости ID: 85839764
В Посольстве России в Иране отметили День славянской письменности и культуры

В стенах Посольства Российской Федерации в Иране состоялось празднование Дня славянской письменности и культуры, организованное Представительством Россотрудничества. Мероприятие привлекло внимание русистов Ирана, активно популяризирующих русский язык и культуру.

Представитель Россотрудничества в Иране Лилия Панькина выступила с докладом об истории праздника, подчеркнув его значимость не только для России, но и для всех славянских народов, объединенных общими корнями и богатым культурным наследием.

С приветственными речами к гостям обратились атташе по культуре Посольства России Валерий Малышев, заместитель генерального директора издательства «Златоуст» Николай Голубев и основатель кафедры русского языка Мешхедского университета, преподаватель Зейнаб Моазензаде.

Особым событием стала выставка «Русская Азбука» российской художницы Марины Ханковой, которая познакомила гостей с традиционными художественными образами в иллюстрациях к русским сказкам.

Кульминацией праздника стал концерт мужского вокального ансамбля «Accordium Animae» под управлением Артема Тихонова. Их выступление создало атмосферу глубокой эмоциональности и продемонстрировало духовную силу славянских народов.

Мероприятие стало важным напоминанием о необходимости сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей и культурного многообразия в современном мире.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

Теги

Похожие новости

Ваш комментарий

You are replying to: .