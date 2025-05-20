Дом "Хатам Шираза"

"Хатам Шираза" - один из самых ценных и оригинальных образцов инкрустации (хатам-кари) в Иране, история которого насчитывает более десяти веков. Использование высококачественных материалов, особых пород дерева и натуральных костей, наряду с уникальными методами обработки, применяемыми мастерами Шираза, отличает его от других образцов инкрустации в других городах Ирана.