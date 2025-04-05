Туристы в «Хафизие и Саадие», Шираз

Гробницы Хафиза и Саади, одни из важнейших культурных и литературных центров Ирана, в дни Новруза приняли большое количество туристов. Хафизие, с ее приятной архитектурой и красивым пространством, является местом для размышлений над стихами Хафиза, в то время как Саадие, с ее величественной структурой, привлекает любителей мудрости и нравственности Саади. Широкое присутствие туристов в этих культурных местах свидетельствует о высоком статусе поэзии и мысли среди иранцев.