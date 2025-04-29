В Иране обнаружена древняя надпись возрастом 1500 лет

По его словам, находка была сделана в апреле нынешнего года после сообщения местного жителя. «С учетом моей специализации в области древнеиранских языков, дело было передано мне для анализа», — отметил Доруди в интервью агентству IRNA.

Высеченная надпись была обнаружена на склонах горы Хадже Аккаше. Процесс дешифровки текста занял около месяца и проходил под наблюдением Управления культурного наследия района Абаде.

Хотя точная дата не указана в тексте, лингвистическая структура и содержание указывают на принадлежность к концу Сасанидской эпохи. В надписи говорится: «В этом месте сокрыт Абар Хукасhe (вход в пещеру), Мехрдад построил дakhmeh (склеп)». Это указывает на то, что некий Мехрдад был архитектором или заказчиком захоронения.

По словам Доруди, историческая ценность района подтверждается и наличием мусульманского кладбища на тех же склонах, что свидетельствует о продолжении использования этого места в течение веков, от древности до исламских эпох.