29 апр. 2025 г., 17:47
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Новости ID: 85818121
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В Иране обнаружена древняя надпись возрастом 1500 лет

29 апр. 2025 г., 17:47
Новости ID: 85818121
В Иране обнаружена древняя надпись возрастом 1500 лет

Шираз, 29 апреля. ИРНА - В окрестностях города Абаде в иранской провинции Фарс археологи обнаружили древнюю высеченную надпись, предположительно относящуюся к позднесасанидскому периоду и датируемую примерно 1500-летней давностью. Об этом сообщил директор музея Персеполя Моджтаба Доруди.

По его словам, находка была сделана в апреле нынешнего года после сообщения местного жителя. «С учетом моей специализации в области древнеиранских языков, дело было передано мне для анализа», — отметил Доруди в интервью агентству IRNA.

Высеченная надпись была обнаружена на склонах горы Хадже Аккаше. Процесс дешифровки текста занял около месяца и проходил под наблюдением Управления культурного наследия района Абаде.

Хотя точная дата не указана в тексте, лингвистическая структура и содержание указывают на принадлежность к концу Сасанидской эпохи. В надписи говорится: «В этом месте сокрыт Абар Хукасhe (вход в пещеру), Мехрдад построил дakhmeh (склеп)». Это указывает на то, что некий Мехрдад был архитектором или заказчиком захоронения.

По словам Доруди, историческая ценность района подтверждается и наличием мусульманского кладбища на тех же склонах, что свидетельствует о продолжении использования этого места в течение веков, от древности до исламских эпох.

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