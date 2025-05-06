6 мая - день Шираза

6 мая названо «Днем Шираза». Шираз – красивый и исторический город с прекрасной природой и множеством туристических достопримечательностей. Этот Шираз является одной из культурных столиц Ирана, расположенной как кусочек рая в провинции Фарс, на юге страны. Шираз – важный туристический и культурный центр, в котором сосредоточены исторические, культурные, природные, религиозные достопримечательности и подлинные традиции.

journalistشهرام مومنی نوکنده
6 мая 2025 г., 16:37

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