6 мая - день Шираза

6 мая названо «Днем Шираза». Шираз – красивый и исторический город с прекрасной природой и множеством туристических достопримечательностей. Этот Шираз является одной из культурных столиц Ирана, расположенной как кусочек рая в провинции Фарс, на юге страны. Шираз – важный туристический и культурный центр, в котором сосредоточены исторические, культурные, природные, религиозные достопримечательности и подлинные традиции.
6 мая 2025 г., 16:37
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