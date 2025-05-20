Иранский Красный Полумесяц объявил о готовности делиться опытом с национальными обществами в сотрудничестве с Красным Крестом

Пирхоссейн Коливанд, выступая во вторник на этой встрече, поблагодарил Марианну Сполярич, президента МККК, и Венсана Кассара, директора представительства МККК в Иране, заявив: "Три месяца назад, во время международного мероприятия в области реабилитации, проведенного при участии представительства МККК в Иране, мы наблюдали присутствие экспертов из 19 стран и ценный обмен опытом Иранского Красного Полумесяца в области реабилитации. Это сотрудничество достойно похвалы, и мы стремимся к продолжению совместной работы".

Коливанд, говоря о проведении первого международного конгресса, посвященного мученикам-спасателям Священной обороны, с целью почтить их самопожертвование и выразить соболезнования их семьям, предложил: "Подобный конгресс для международных спасателей, погибших в этом обличье, должен быть проведен Международным Комитетом Красного Креста. Иранский Красный Полумесяц готов принять этот конгресс, а также передать весь свой опыт в этой области".